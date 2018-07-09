В 2024 году средняя пенсия неработающих пенсионеров вырастет до 20 тыс. рублей — Минфин РФ

В 2024 году размер средней пенсии неработающих пенсионеров в России вырастет на 35%, до 20 тыс. рублей. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом к уровню 2018 года на 35%», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают страховые пенсии.