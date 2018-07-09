Суд продлил арест бывшему главе Марий Эл Маркелову

Сегодня Мосгорсуд до 13 октября продлил арест обвиняемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову. На 3 месяца оставлена под стражей и его предполагаемая соучастница Наталья Кожанова.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражей на 3 месяца, до 13 октября», — цитирует «РИА Новости» решение судьи.

Ранее Следственный комитет сообщил, что следственные действия по делу экс-главы Марий Эл завершены.