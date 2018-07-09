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В Уфе компания оштрафована за нарушения в обслуживании противопожарной системы ТЦ «Азия»

16:03, 09.07.2018
В Уфе компания оштрафована за нарушения в обслуживании противопожарной системы ТЦ «Азия»
Фото: google.ru/maps/скриншот

Арбитражный суд Башкирии оштрафовал ООО «Энергомонтажсервис» на 50 тысяч рублей. Компания была признана виновной по делу о нарушении условий лицензии.

«Энергомонтажсервис» устанавливал пожарную сигнализацию в закрытом ТЦ «Азия». Однако прокурорская проверка обнаружила множественные нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее надзорное ведомство в судебном порядке потребовало устранения нарушений. До вынесения решения по гражданскому делу эксплуатация комплекса приостановлена.

Напомним, что ТЦ «Азия» был закрыт в Уфе еще в конце апреля.

Бизнес Башкортостан
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