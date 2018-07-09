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В РТ выявили более 60 случаев завышения цен на номера в гостиницах во время ЧМ-2018

15:20, 09.07.2018
В РТ выявили более 60 случаев завышения цен на номера в гостиницах во время ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора РТ выявило в Татарстане 61 случай завышения стоимости проживания в гостиницах во время чемпионата мира по футболу.

«В целом был выявлен 61 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено два факта завышения) и 23 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации (за неделю фактов не выявлено)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за последнюю неделю Госкомитет РТ по туризму направил в Роспотребнадзор информацию о новых фактах завышения цен в 16 гостиницах. В настоящее время ведомство проверяет эту информацию.

Ранее Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало список отелей в Казани, которые завышают цены во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Их насчитывается 16.

БизнесУслуги Татарстан
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