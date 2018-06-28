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В Казани 16 гостиниц завышают цены во время ЧМ-2018 — Ростуризм

21:30, 28.06.2018
В Казани 16 гостиниц завышают цены во время ЧМ-2018 — Ростуризм
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) опубликовало список отелей в Казани, которые завышают цены во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Их насчитывается 16.

Больше остальных завысил цены хостел «Амиго» (+2 370%), меньше всего — хостел «Sleep Space» (17%).

В список завышающих цены казанских гостиниц также попали хостелы «Спутник», «Кукуруза», «Happy House», «Fresh Казань», «География», «Ретро», «18», «KunakHouse», «ЗОЖ», гостиницы «Фатима» и «Дуслык», отели «Арон» и «CASTRO», мини-отель «Дунай».

БизнесУслуги Татарстан
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