Прокуратура Ульяновска расторгла брак между иностранцем и 19-летней россиянкой

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска расторгла брак между гражданином Вьетнама и 19-летней местной жительницей.

Ведомство выявило, что пара узаконила свои отношения без намерения создать семью. В частности, ни до заключения брака, ни после они вместе не проживали, общих детей не имеют и совместного хозяйства не вели.

Истинной целью фиктивного супружества явилось приобретение иностранцем российского гражданства в льготном порядке. Так, после заключения брака осенью 2017 года вьетнамец обратился в спецорганы с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России.

В этой связи прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о признании брака недействительным.

Напомним, в Татарстане за пользование секс-услугами несовершеннолетних осужден гражданин Турции.