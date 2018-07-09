Прокуратура Ульяновска расторгла брак между иностранцем и 19-летней россиянкой
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска расторгла брак между гражданином Вьетнама и 19-летней местной жительницей.
Ведомство выявило, что пара узаконила свои отношения без намерения создать семью. В частности, ни до заключения брака, ни после они вместе не проживали, общих детей не имеют и совместного хозяйства не вели.
Истинной целью фиктивного супружества явилось приобретение иностранцем российского гражданства в льготном порядке. Так, после заключения брака осенью 2017 года вьетнамец обратился в спецорганы с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России.
В этой связи прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о признании брака недействительным.
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