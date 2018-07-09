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В Удмуртии приостановили работу детского лагеря «Волна» после отравления 20 детей

11:35, 09.07.2018
В Удмуртии приостановили работу детского лагеря «Волна» после отравления 20 детей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Удмуртии временно приостановили эксплуатацию детского лагеря «Волна» после того, как там отравились 20 отдыхающих. Шесть работников пищеблока лагеря были отстранены из-за нарушений санитарных норм.

Республиканское управление Роспотребнадзора предложило семьям «помощь в составлении претензии».

Напомним, что 7 июля около 20 детей обратились в медпункт лагеря с признаками отравления. После случившегося остальные 130 детей были отправлены по домам.

Происшествия Удмуртия
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