Минниханов прибыл в Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2018»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Екатеринбург для участия в промышленной выставке «Иннопром-2018».

В рамках выставки Минниханов планирует провести встречи с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. По итогам переговоров ожидается подписание документов о межрегиональном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно, начиная с 2010 года. В этот раз в ней примут участие делегации из 95 стран, а свою продукцию представят более 600 компаний из 20 государств. Темой выставки является «Цифровое производство».

Подробнее о том, как проходила выставка «Иннопром» в 2017 году читайте в материале «Реального времени».