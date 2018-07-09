В Елабуге упал автомобильный кран

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабуге на грузовой пристани накануне вечером упал автомобильный кран. Пострадал только крановщик — ему зажало ногу.

«По прибытию первого пожарного подразделения <...> в 22.51 было обнаружено, что в результате происшествия при погрузке плит МДФ панели 2,8 тонн автокраном Камаз (53215) произошел перевес и опрокидывание на сухогруз-контейнеровоз «Флестина-2» типа «река-море», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Отмечается, что на теплоходе пробоин нет. К ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек и 4 ед. техники.

Напомним, в конце июня строительный кран упал на жилой дом в Казани.