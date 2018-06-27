Ростехнадзор проведет проверку по факту падения крана на жилой дом в Казани

Приволжское управление Ростехнадзора проведет проверку для выяснения причин аварии, произошедшей вчера, 26 июня, в Казани на проспекте Альберта Камалеева, передает Idel.Реалии.

Очевидцы сообщили, что в жилом комплексе «XXI век» строительный кран упал на частично заселенный дом из-за сильного ветра и прошел по касательной. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как выяснилось позже, строительный кран принадлежит «Таттехкрану» и находится в аренде у компании «Волдай».