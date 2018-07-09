Минфин в 2019 году закупит валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей
Минфин в 2019 году закупит валюту на внутреннем рынке на 3,4 трлн рублей. Такой объем предусматривается в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019—2021 годы.
Так, в 2020 году планируется закупить валюты на 2,74 трлн рублей, в 2021 году — 2,355 трлн рублей, передает «Интерфакс».
Ранее Банк России купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 17,5 млрд рублей.ЭкономикаБюджетИнвестиции
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