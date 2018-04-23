Банк России купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 17,5 млрд рублей

Банк России купил валюту на внутреннем рынке в интересах Министерства финансов РФ. Сделка состоялась 19 апреля, ее сумма составила 17,5 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

17 и 18 апреля ЦБ РФ также приобрел на внутреннем рынке валюту на 17,5 млрд рублей и 17,8 млрд рублей соответственно.

В последний раз Центробанк покупал валюту на внутреннем рынке для Минфина 6 апреля. Тогда объем операции составил 11,6 млрд рублей. Перерыв в покупках валюты был связан с волатильностью на рынке.



Ранее сообщалось, что Минфин РФ с 7 марта по 5 апреля закупит валюту на 192,5 млрд рублей в рамках абсорбирования дополнительных нефтяных доходов.