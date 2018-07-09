Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу. Они пролонгированы до 31 января 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Отмечается, что меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года в течение одного года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине и усиленные в сентябре 2014 года.

Ранее в Италии призвали не делать продление санкций против России автоматическим.