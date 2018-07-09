Хоккеистки уфимской «Агидели» проходят сбор с национальной сборной России

Женская национальная команда по хоккею с шайбой по 13 июля в Сочи проводит втягивающий сбор, направленный на восстановление физических кондиций, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Тренерский штаб под руководством Алексея Чистякова вызвал 26 хоккеисток (3 вратаря, 10 защитников, 13 нападающих). Среди них — пять хоккеисток уфимской «Агидели».

Это — вратари Анна Пругова и Мария Сорокина, защитник Анна Шибанова, нападающие Александра Вафина и Елизавета Роднова.

Напомним, уфимская «Агидель» в завершившемся сезоне впервые выиграла золотые медали Женской хоккейной лиги, в финальной серии переиграв «Торнадо» из Дмитрова.

