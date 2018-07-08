В Башкирии значительно выросли цены на овощи

В Башкирии продолжают расти цены на продукты питания. Такие данные приводят аналитики Башкортостанстата.

За последнюю неделю подорожали картофель, лук, морковь. Так, средняя цена за килограмм картофеля равняется 30,26 рублей – рост составил порядка 3 рублей. Килограмм моркови стоит 42,57 рублей, прежняя цена – 38,79 рублей. Репчатый лук подорожал на 4 копейки – 26,67 рублей за килограмм. Белокочанная капуста подешевела на 5 рублей — 29,72 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что в регионе выросли цены на яблоки – 102,54 рублей за килограмм, пшено – 33,43 рублей и подсолнечное масло – 92,91 рублей.

Напомним, цены на бензин в России в июне выросли на 12,3%.