Цены на бензин в России в июне выросли на 12,3%

Цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 12,3% относительно того же месяца прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Инфляция в июне составила 2,3% в годовом выражении. Таким образом, рост цен на бензин за отчетный период превысил инфляцию в 5,4 раза.

При этом в сравнении с маем этого года цены на бензин выросли на 2,1%. С начала года автомобильное топливо подорожало на 9,4%, следует из данных Росстата.

Напомним, что на днях Госдума РФ приняла закон, позволяющий увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть. Он позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем, уверен министр энергетики Александр Новак.