Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации — СМИ

Санкционный режим против КНДР сохранится до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.



Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение режима в КНДР? передает «РИА Новости».

«Санкции останутся до реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации, что было обещано лидером Ким Чен Ыном», — щаявил Рлмрно Помпео.

Отмечается, что в ходе переговоров в Пхеньяне стороны подробно обсудили и решили,«что означает полная денуклеаризация».

«Они понимают, что денуклеаризация без ее подтверждения не имеет смысла», — добавил Помпео.

Накануне КНДР обвинила США в выдвижении «грабительских» требований по денуклеаризации.