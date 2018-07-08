Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации — СМИ
Санкционный режим против КНДР сохранится до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение режима в КНДР? передает «РИА Новости».
«Санкции останутся до реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации, что было обещано лидером Ким Чен Ыном», — щаявил Рлмрно Помпео.
Отмечается, что в ходе переговоров в Пхеньяне стороны подробно обсудили и решили,«что означает полная денуклеаризация».
«Они понимают, что денуклеаризация без ее подтверждения не имеет смысла», — добавил Помпео.
Накануне КНДР обвинила США в выдвижении «грабительских» требований по денуклеаризации.ОбществоВласть
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