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Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации — СМИ

07:59, 08.07.2018
Санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации — СМИ
Фото: pixabay.com

Санкционный режим против КНДР сохранится до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Токио, Вашингтон и Сеул готовы гарантировать сохранение режима в КНДР? передает «РИА Новости».

«Санкции останутся до реализации Северной Кореей полной и верифицируемой денуклеаризации, что было обещано лидером Ким Чен Ыном», — щаявил Рлмрно Помпео.

Отмечается, что в ходе переговоров в Пхеньяне стороны подробно обсудили и решили,«что означает полная денуклеаризация».

«Они понимают, что денуклеаризация без ее подтверждения не имеет смысла», — добавил Помпео.

Накануне КНДР обвинила США в выдвижении «грабительских» требований по денуклеаризации.

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