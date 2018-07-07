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КНДР обвинила США в выдвижении «грабительских» требований по денуклеаризации

22:58, 07.07.2018
КНДР обвинила США в выдвижении «грабительских» требований по денуклеаризации
Фото: pixabay.com

США на прошедших переговорах высказали «односторонние и грабительские требования денуклеаризации», что противоречит достигнутым на саммите в Сингапуре договоренностям. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.

В северокорейском ведомстве отметили, что американская сторона лишь выдвигала условия и «придумывая отговорки», продемонстрировала намерение надолго отложить «строительство системы мира на Корейском полуострове» и декларацию о завершении войны, передает "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне, которые состоялись 6-7 июля, стороны договорились создать рабочие группы по денуклеаризации Северной Кореи.

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