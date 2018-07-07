Англия победила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 в России

Сборная Англии по футболу победила команду Швеции в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.



Матч состоялся в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу англичан. За победителей первый гол забил защитник Гарри Магуайр (30-я минута). Во втором тайме полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли (59-я минута) установил итоговый счет на табло.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем пары Хорватия — Россия. Матч между командами состоится сегодня в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени. Игру посетит президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.