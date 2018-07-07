США и КНДР договорились создать рабочие группы по денуклеаризации

В ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне стороны договорились создать рабочие группы для контроля над реализацией конкретных шагов по денуклеаризации Северной Кореи.



Помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950—1953 годов, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее США предъявили КНДР требования по 47 пунктам для денуклеаризации. Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп после встречи с главой КНДР Северной Кореи Ким Чен Ыном сообщил, что КНДР может объявить о начале процесса денуклеаризации в ближайшие дни.