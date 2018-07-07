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В Казани закрыли площадку Фан-феста из-за максимальной загрузки

21:56, 07.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России 1
В Казани закрыли площадку Фан-феста из-за максимальной загрузки
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

В Казани закрыли площадку Фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» из-за нехватки свободных мест. Об этом «Реальному времени сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Отмечается, что площадка была закрыта еще до начала матча между сборными России и Хорватии, который проходит в Сочи.

«Решение о закрытии входа мы принимаем только ради безопасности людей. Просим болельщиков, жителей города и гостей, которые не смогли попасть на Фестиваль, с пониманием отнестись к этому и выбрать альтернативные площадки для просмотра сегодняшнего матча» — отметили в мэрии Казани.

Накануне площадку Фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» также пришлось закрыть из-за нехватки свободных мест. Ажиотаж был вызван матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который состоялся в Казани и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 июля
    Как обычно, не могли сделать как положено - рассчитать нагрузку по прошлым годам игр чемпионата. Все для горожан делается, делали бы нормально!
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