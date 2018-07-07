В Казани закрыли площадку Фан-феста из-за максимальной загрузки

В Казани закрыли площадку Фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» из-за нехватки свободных мест. Об этом «Реальному времени сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Отмечается, что площадка была закрыта еще до начала матча между сборными России и Хорватии, который проходит в Сочи.

«Решение о закрытии входа мы принимаем только ради безопасности людей. Просим болельщиков, жителей города и гостей, которые не смогли попасть на Фестиваль, с пониманием отнестись к этому и выбрать альтернативные площадки для просмотра сегодняшнего матча» — отметили в мэрии Казани.



Накануне площадку Фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» также пришлось закрыть из-за нехватки свободных мест. Ажиотаж был вызван матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который состоялся в Казани и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.