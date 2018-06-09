В Татарстане ввели почти 47% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан по состоянию на 8 июня 2018 года введено 1 млн 126,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 46,9% от плана. Такие цифры озвучил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, показатель введенного в эксплуатацию жилья составляет 113,8% к соответствующему периоду прошлого года. По программе социальной ипотеки введено 103 дома на 2 тыс. 807 квартир.

Что касается программы строительства арендного жилья, то в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба президента РТ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания поручил обеспечить контроль качества возводимых объектов. По его словам, соответствующие контролирующие органы должны жестко отслеживать качество строительных работ и используемых материалов.

