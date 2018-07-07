В Греции скончался бывший наместник Раифского монастыря

В Греции скоропостижно скончался епископ Бирский и Белорецкий Илия, который в 2016 году исполнял обязанности наместника Раифского Богородицкого монастыря. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Епископ находился в паломнической поездке в Греции. 5 июля он отправился на берег моря в районе Халкидики и не вернулся. Через несколько часов его знакомые обеспокоились отсутствием Илии и отправились на поиски. Также к поискам были привлечены полиция и береговая охрана.

6 июля утром епископ Илия был найден мертвым. Сейчас устанавливаются причины его смерти. По завершении необходимых процедур и следственных действий тело епископа доставят в Россию, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.



Епископ Бирский и Белорецкий Илия родился 30 сентября 1970 года в поселке Сенном Вольского района Саратовской области. 26 июня 2007 года вступил в братство Раифского Богородицкого мужского монастыря.

С 2012 года нес послушание помощника благочинного Раифского Богородицкого монастыря. С 16 сентября 2016 года стал и. о. наместника.

В 2017 году был пострижен в монашество с наречением имени Илия в честь преподобного Илии Муромца, Печерского. Решением Священного Синода от 29 июля 2017 года был избран епископом Бирским и Белорецким.

