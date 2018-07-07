В Казани провели капитальный ремонт 36 городских и 9 поселковых дорог

В Казани выполнен капитальный ремонт 36 городских и 9 поселковых дорог. О этом рассказал на совещании в мэрии председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

При этом 18 городских дорог отремонтированы по проекту «Безопасные и качественные дороги», который выполнен на 64%. Всего в рамках него проведут работы на 39 улицах на сумму в 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии.

По словам Куляжева, огромным толчком в развитии дорожной сети, а также социальной инфраструктуры и общественных пространств Казани послужила подготовка к чемпионату мира по футболу.

Так, к открытию мундиаля завершилось строительство нового участка по ул. Бондаренко, от ул. Сибгата Хакима до ул. Солдатская. Кроме того, начался ремонт на самой «убитой» дороге Казани на ул. Магистральной. На него выделено 622,8 млн рублей. Сейчас завершено 60% работ.



Отметим, что всего на капремонт дорог Казани в этом году было выделено 5,5 млрд рублей.