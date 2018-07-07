В Казани обустроили 1,5 тысячи парковочных мест

В ходе капитального ремонта дворовых территорий в Казани организовано 1,5 тысячи парковочных мест. Об этом сегодня на деловом понедельнике доложил заместитель руководителя — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.



Всего из 430 запланированных к капремонту дворовых территорий, уже обновлено 74 двора, что составляет 33% от общего плана. Еще на 64 работы будут завершены в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В 32 дворах также установят детские игровые комплексы, спортивное оборудование и скамейки.

Ранее Илья Варламов прошелся по центральным улицам и закоулкам Казани. Как утверждает блогер, с момента последнего приезда в столицу Татарстана хорошего здесь стало больше, чем плохого. Оценить записки путешественника мы предлагаем в материале «Реального времени».