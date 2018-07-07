США обвинили Россию в ограничении свободы прессы
Госдеп США обвинил Россию в притеснении прессы после того, как суд оштрафовал «Радио Свобода».
«Российские власти продолжают подавлять свободу прессы и независимость СМИ»,— приводит «Коммерсант» слова представителя Госдепа Хизер Науэрт.
Напомним, мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тыс. рублей за «непредоставление сведений организации, выполняющей функции иностранного агента».
Напомним, что в конце прошлого года Минюст РФ признал «Радио Свобода», «Idel.Реалии» и «Голос Америки» СМИ-иноагентами.
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