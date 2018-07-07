Новости общества

17:04 МСК
Новости раздела
Общество

США обвинили Россию в ограничении свободы прессы

12:49, 07.07.2018

Госдеп США обвинил Россию в притеснении прессы после того, как суд оштрафовал «Радио Свобода».

«Российские власти продолжают подавлять свободу прессы и независимость СМИ»,— приводит «Коммерсант» слова представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Напомним, мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тыс. рублей за «непредоставление сведений организации, выполняющей функции иностранного агента».

Напомним, что в конце прошлого года Минюст РФ признал «Радио Свобода», «Idel.Реалии» и «Голос Америки» СМИ-иноагентами.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем