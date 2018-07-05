«Радио Свобода» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах

В Москве мировой судья Тверского района оштрафовал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на сайте «Радио Свобода».

Отмечается, что организация признана виновной в совершении правонарушения по ст. 19.7.5-2 КоАП РФ (непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Юрист «Радио Свободы» пояснил, что корпорация не могла подать документы в срок, так как Министерство юстиции России, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения.

«Руководство медиакорпорации рассматривает варианты правового реагирования на решение суда», — отмечается в сообщении радиостанции.

Напомним, что в конце прошлого года Минюст РФ признал «Радио Свобода», «Idel.Реалии» и «Голос Америки» СМИ-иноагентами.