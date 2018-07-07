«Рубин» отправился на второй сбор, Попов вернулся в «Спартак»

«Рубин» отправился на второй тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

В список уехавших вместе с командой на сборы в Австрию вошел 21 футболист. Среди них отсутствует арендованный у «Спартака» Ивелин Попов и защитник Эмиль Бергстрем, объявивший в своем «Инстаграм» об уходе из «Рубина».

Также сообщается, что нападающий Сердар Азмун присоединится к команде позднее.

На сборе в Австрии, которые продлятся до 21 июля, казанцы сыграют контрольные матчи с клубами «Адмира Ваккер» (10 июля), «Хайдук» (14 июля), «Рединг» (20 июля).

