В Японии казнили экс-главу секты «Аум Синрикё» и шесть его соратников

В Японии в пятницу повесили экс-главу запрещенной в России террористической религиозной секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахару.



Власти казнили также бывшего «военного министра» секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из японских подразделений, сообщает «РИА Новости». В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях организации в России. Он занимался покупкой и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

Помимо Асахары и Хаякавы, повешены еще пять руководителей организации — Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Секту «Аум Синрикё»* («Учение истины АУМ»*) организовал Сёко Асахара (Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России.