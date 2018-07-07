Татарстан потратит на строительство завода по глубокой переработке зерна 22 миллиарда рублей

Строительство завода по глубокой переработке зерна обойдется Татарстану в 22 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.



«Стоит отметить, что такие проекты сложно реализовывать, так как это капиталоемкая технология: стоимость завода составляет 22 млрд, мощность – 1 млн т переработки зерна. При этом очень четко должна быть просчитана экономическая эффективность этого проекта», – цитирует «Татар-информ» министра.

По его словам, «Татнефть» также разрабатывает проект по переработке зерна в топливный этанол мощностью 90 тыс. т зерна в год.

«У «Татнефти» есть небольшой проект, который планируется реализовывать со следующего года – предприятие по переработке зерна в топливный этанол мощностью 90 тыс. т зерна в год», – пояснил он.