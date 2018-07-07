За два месяца Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов

В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации.



В среднем за один день соцсеть замораживала по миллиону аккаунтов, сообщает издание, такой же темп сохраняется и в июне, передает «Интерфакс».

Отмечается, что показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с октябрем. Тогда социальная сеть отчиталась перед Конгрессом о фейковых аккаунтах, якобы созданных с участием России с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что сервис микроблогов Twitter закрыл 95% аккаунтов, связанных с терроризмом.