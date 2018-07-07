Новости технологий

11:33 МСК
Новости раздела
Технологии

За два месяца Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов

08:33, 07.07.2018
За два месяца Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов
Фото: publicdomainpictures.net

В течение мая и июня Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, заподозренных в распространении ложной информации.

В среднем за один день соцсеть замораживала по миллиону аккаунтов, сообщает издание, такой же темп сохраняется и в июне, передает «Интерфакс».

Отмечается, что показатель увеличился более чем в два раза по сравнению с октябрем. Тогда социальная сеть отчиталась перед Конгрессом о фейковых аккаунтах, якобы созданных с участием России с целью повлиять на исход президентских выборов в США.

Ранее сообщалось, что сервис микроблогов Twitter закрыл 95% аккаунтов, связанных с терроризмом.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем