Умер художник — создатель Человека-паука и Доктора Стренджа

Художник Стив Дитко, который был одним из создателей Человека-паука и Доктора Стренджа со Стэном Ли, умер в возрасте 90 лет. 29 июня Дитко нашли мертвым в квартире.



При этом считается, что он умер за два дня до этого, сообщает The Hollywood Reporter. Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил смерть Дитко. При этом никакой причины смерти не было объявлено.

В 1961 году Дитко и Ли создали Человека-паука. Отмечается, что взгляд Человека-паука — костюм, веб-шутеры, красный и синий дизайн — все исходило от Дитко.