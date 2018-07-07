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Умер художник — создатель Человека-паука и Доктора Стренджа

07:00, 07.07.2018
Умер художник — создатель Человека-паука и Доктора Стренджа
Фото: commons.wikimedia.org

Художник Стив Дитко, который был одним из создателей Человека-паука и Доктора Стренджа со Стэном Ли, умер в возрасте 90 лет. 29 июня Дитко нашли мертвым в квартире.

При этом считается, что он умер за два дня до этого, сообщает The Hollywood Reporter. Департамент полиции Нью-Йорка подтвердил смерть Дитко. При этом никакой причины смерти не было объявлено.

В 1961 году Дитко и Ли создали Человека-паука. Отмечается, что взгляд Человека-паука — костюм, веб-шутеры, красный и синий дизайн — все исходило от Дитко.

Происшествия
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