Витсель: «Я помню свой последний матч в Казани, я тогда забил гол»

Экс-игрок перетбургского «Зенита» и полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель даже в состоянии легкой эйфории от победы над бразильцами смог с легкостью припомнить свой последний матч на «Казань Арене». В декабьском матче против «Рубина» Витсель отметился голом.

— Все знают, что Бразилия — топ-сборная. То, что мы сделали сегодня, по-настоящему впечатляет, потому что мы сотворили историю и сделали всех счастливыми. Мы выиграли матч, потому что были тактически более подготовленными и сильнее, чем соперник. Они хорошо защищались, но до игры мы знали, что сможем прикончить их с помощью контратаки.



Мой предыдущий матч в Казани? Конечно, я его помню. В той игре я забил, а «Зенит» выиграл, — сказал Аксель Витсель.