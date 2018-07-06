Андрей Марков может уехать в НХЛ, в ноябре он связывался с «Монреалем»

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков может уехать в НХЛ и подписать контракт с «Монреалем». Об этом сообщает журналист издания The Fourth Period Дэвид Пэгнотта,

«В конце ноября 2017 года Андрей Марков связывался с «Монреалем» и сообщил генеральному менеджеру Марку Бержевену, что несчастлив в КХЛ и хотел бы вернуться в «Канадиенс». Тот ему отказал. Сейчас же, после выбывания Уэбера на 5-6 месяцев и без вариантов на рынке свободных агентов, может ли Марков стать опцией для «Монреаля»?

В начале переговоров прошлым летом Марков был готов согласиться на однолетний контракт. Хотел двухгодичный, но согласился бы и на однолетний. Вся проблема заключалась в том, что он общался неуважительно с генеральным менеджером, из-за чего переговоры провалились. Сейчас Марков снова готов подписать однолетнее соглашение. Согласится ли «Монреаль»? Посмотрим», — написал журналист.

Напомним, за казанский клуб Марков провел один сезон, по итогам которого вместе с «Ак Барсом» стал обладателем Кубка Гагарина.