В России на национальные проекты в социальной сфере выделят более 6,5 триллиона рублей

В России на национальные проекты в социальной сфере выделят более 6,5 триллиона рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами.



Больше всего из этой суммы — 3,8 трлн рублей планируется направить на реализацию национального проекта по демографии. По словам Голиковой, мероприятия по данному направлению среди прочего предполагают поддержку семей в целях стимулирования рождаемости, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, 2,8 трлн рублей уйдет на финансирование национальных проектов по образованию, науке и здравоохранению до 2024 года.