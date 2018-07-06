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На национальные проекты по образованию, науке и здравоохранению до 2024 года направят 2,8 трлн рублей

11:36, 06.07.2018
На национальные проекты по образованию, науке и здравоохранению до 2024 года направят 2,8 трлн рублей
Фото: pixabay.com

Объем финансирования национальных проектов по образованию, науке и здравоохранению до 2024 года составит 2.8 трлн рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

Так, на нацпроект по здравоохранению планируют потратить 1,5 трлн рублей. Еще выделят на национальный проект по образованию. Он будет включать в себя не только строительство и реконструкцию школ в России, закупку оборудования, но и совершенствование системы обучения в школах, колледжах и вузах.

Кроме того, 540 млрд планируют направить на национальный проект по науке. В его рамках, в частности, профинансируют региональные научные центры, пишет «Интерфакс».

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