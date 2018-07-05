Госдума приняла законопроект о предельном значении пошлин на экспорт нефтепродуктов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть.



Проект закона предполагает возможность увеличения экспортных пошлин в качестве механизма регулирования цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке, передает RNS. Отмечается, что нововведения приняли единогласно — «за» проголосовали 349 депутатов.

По мнению министра энергетики Александра Новака, увеличение экспортных пошлин позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект.