В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +29°С

Сегодня, 7 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза днем, преимущественно на крайнем востоке РТ.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, ночью в отдельных районах до 22 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +12°С до +17°С градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +24°С до +27°С.