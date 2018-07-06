Госсобрание Мордовии поддержало повышение пенсионного возраста

Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали принятие федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. В республиканском парламенте наблюдалась дискуссия вокруг документа, но в конечном итоге он был одобрен.

«После обсуждения и высказывания мнений депутатов был поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — сообщает пресс-служба Госсобрания Мордовии.

Напомним, что сегодня законопроект также поддержали в Госсовете Татарстана. Парламентарии пришли к выводу о неизбежности принятия закона.