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Госсобрание Мордовии поддержало повышение пенсионного возраста

17:01, 06.07.2018 1
Госсобрание Мордовии поддержало повышение пенсионного возраста
Фото: gsrm.ru

Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали принятие федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. В республиканском парламенте наблюдалась дискуссия вокруг документа, но в конечном итоге он был одобрен.

«После обсуждения и высказывания мнений депутатов был поддержан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — сообщает пресс-служба Госсобрания Мордовии.

Напомним, что сегодня законопроект также поддержали в Госсовете Татарстана. Парламентарии пришли к выводу о неизбежности принятия закона.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:06
    Млордовия как всегда, впереди России всей
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