В Татарстане ухудшилось качество молочной продукции — Роспотребнадзор

По итогам II квартала 2018 года в Татарстане ухудшилось качество молочной продукции. Так, удельный вес выявленной молочной продукции, не соответствующей по физико-химическим показателям, возрос с 1,2 % до 4,38 %, в том числе по показателям фальсификации (наличие сухого молока, жиров немолочного происхождения, крахмала, не заявленных в составе продукции).

Всего было исследовано более 2,5 тысячи проб молочной продукции, из которых 27 проб являлись фальсификатом. Его ввозят в основном из Московской, Ульяновской и Самарской областей, Башкирии и Удмуртии.

Ранее Россия отменила ограничения на поставки молока из Белоруссии.