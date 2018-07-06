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В Татарстане ухудшилось качество молочной продукции — Роспотребнадзор

16:10, 06.07.2018 1
В Татарстане ухудшилось качество молочной продукции — Роспотребнадзор
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам II квартала 2018 года в Татарстане ухудшилось качество молочной продукции. Так, удельный вес выявленной молочной продукции, не соответствующей по физико-химическим показателям, возрос с 1,2 % до 4,38 %, в том числе по показателям фальсификации (наличие сухого молока, жиров немолочного происхождения, крахмала, не заявленных в составе продукции).

Всего было исследовано более 2,5 тысячи проб молочной продукции, из которых 27 проб являлись фальсификатом. Его ввозят в основном из Московской, Ульяновской и Самарской областей, Башкирии и Удмуртии.

Ранее Россия отменила ограничения на поставки молока из Белоруссии.

БизнесРозничная торговля
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