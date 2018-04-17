Хамитов назвал работающие без разрешения торговые центры Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал торговые центры, работающие в республике без разрешения. По каждому их них будет проведена тщательная проверка.

По словам руководителя региона, разрешений не имели восемь объектов, передает РБК. Лицензии нет у торгового комплекса на Садовом кольце в Октябрьском, ресторана «Ломоносов» в деревне Алексеевка Уфимского района и ТРК «Иремель» в Туймазах. В Ишимбае таких объектов оказалось четыре: ТЦ «Центральный», магазин на улице Машиностроителей, магазин «Стройландия» и ресторан «Сакура».

Хамитов отметил, что всего проверены 355 торгово-развлекательных центров из 705. По результатам проверки выявлено 8 220 нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, что сегодня глава Уфы Ирек Ялалов призвал проводить эвакуации в торговых центрах города каждый день.