Массовую проверку ТЦ в России продлили до 30 июля
Массовую проверку торговых центров по всей России продлили до 30 июля.
Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, на сегодняшний день в ходе проверки было выявлено более 270 тыс. нарушений на объектах с массовым пребыванием людей.
«В ходе проверок этих объектов, включая торговые центры и кинозалы, нарушения были выявлены почти в половине из них», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в России после проверок МЧС закрыли около 400 торговых центров.ОбществоИнфраструктура
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