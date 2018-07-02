Массовую проверку ТЦ в России продлили до 30 июля

Массовую проверку торговых центров по всей России продлили до 30 июля.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, на сегодняшний день в ходе проверки было выявлено более 270 тыс. нарушений на объектах с массовым пребыванием людей.

«В ходе проверок этих объектов, включая торговые центры и кинозалы, нарушения были выявлены почти в половине из них», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в России после проверок МЧС закрыли около 400 торговых центров.