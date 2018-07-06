Чартер Пермь—Анталия совершил экстренную посадку в Казани

Самолет Airbus 321 авиакомпании Onur Air, выполнявший чартерный рейс из Перми в Анталию, экстренно совершил посадку в аэропорту Казани.

Инцидент произошел ранним утром в пятницу, 6 июля. По рассказам очевидцев, на борту пассажирам сообщили, что с судном случились проблемы и необходима перезагрузка системы самолета, пишет «АиФ-Прикамье».

Позже экипаж из-за технических проблем принял решение не продолжать полет на этом самолете. Всех людей пересадили на другой рейс.

Напомним, ранее в Ирландии экстренно сел самолет из-за записки о бомбе на борту.