Чартер Пермь—Анталия совершил экстренную посадку в Казани
Самолет Airbus 321 авиакомпании Onur Air, выполнявший чартерный рейс из Перми в Анталию, экстренно совершил посадку в аэропорту Казани.
Инцидент произошел ранним утром в пятницу, 6 июля. По рассказам очевидцев, на борту пассажирам сообщили, что с судном случились проблемы и необходима перезагрузка системы самолета, пишет «АиФ-Прикамье».
Позже экипаж из-за технических проблем принял решение не продолжать полет на этом самолете. Всех людей пересадили на другой рейс.
Напомним, ранее в Ирландии экстренно сел самолет из-за записки о бомбе на борту.Общество Татарстан
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