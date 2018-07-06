Напавших на пермскую школу подростков перевели в «Бутырку»

Двух подростков, совершивших нападение на пермскую школу, перевели в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Пермяков этапировали в столицу через две недели после выписки из больницы. На данный момент они проходят психологическую и психиатрическую экспертизы в институте имени Сербского, пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова.

Напомним, 5 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.