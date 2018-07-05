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УНИКС узнал соперников по групповому этапу Еврокубка

23:30, 05.07.2018

Сегодня в испанской Барселоне состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка на следующий сезон. От России на турнире примет участие в том числе и казанский УНИКС.

Подопечные Димитриса Прифтиса попали в группу D, где компанию казанцам составят испанская «Уникаха», итальянская «Торино», литовский «Летувос Ритас», немецкий «Скайлайнерс», «Морнар Бар» из Черногории.

Отметим, что в прошедшем сезоне УНИКС уже выступал в Еврокубке. На стадии 1/4 финала казанцы в трехматчевом противостоянии проиграли немецкой «Баварии».

Напомним, ранее стало известно, что УНИКС и форвард Владислав Трушкин расторгли контракт по обоюдному согласию.

СпортБаскетбол
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