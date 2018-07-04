УНИКС расстался с Владиславом Трушкиным

Казанский баскетбольный клуб УНИКС и форвард Владислав Трушкин расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим игрока и желаем успеха в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте казанской команды.

Напомним, что Владислав Трушкин являлся единственным представителем казанской баскетбольной школы в УНИКСе, а также игроком, который получал вызов в национальную сборную на чемпионат Европы.

В минувшем сезоне Трушкин провел в составе казанцев 29 матчей, набирал в среднем 3,8 очка и 1,9 подбора за игру.

УНИКС в минувшем сезоне занял вторую строчку регулярного чемпионата, однако в «Финале четырех» уступил «Химкам» и «Зениту» и занял итоговое 4-е место.