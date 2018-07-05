В Татарстане стартовал процесс по делу бывшего полицейского, прикрепившего гранату к двери квартиры

В Набережных Челнах стартовал процесс по делу бывшего полицейского Андрея Мисько, который прикрепил к двери местной жительницы самодельную гранату.

Мисько сегодня озвучили обвинение. Ему инкриминируют вымогательство, покушение на убийство общеопасным способом, незаконное приобретение, ношение, перевозку и изготовление боеприпасов. Вину мужчина признал частично.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Процесс продолжится на следующей неделе, суд приступит к допросу свидетелей, сообщает chelny.biz.



Напомним, полиция ранее сообщила о задержании подозреваемого в установке самодельной гранаты на дверь в арендуемую Дарьей Б. квартиру в доме 32/07 Набережных Челнов 21 февраля. Вину 29-летний мужчина признал и заявил, что хотел напугать знакомую работницу банка, задолжавшую ему 190 тысяч рублей.