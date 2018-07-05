Новости аналитики

02:19 МСК
Новости раздела
Аналитика

Средний чек иностранного болельщика в Казани оказался на треть выше чека россиянина

22:26, 05.07.2018
Средний чек иностранного болельщика в Казани оказался на треть выше чека россиянина
Фото: pxhere.com

В Казани средний чек иностранного болельщика во время чемпионата мира по футболу составил 2 тыс. рублей. При этом, средний чек российских любителей этого вида спорта оказался меньше — 1,5 тыс. руб.

Всего аккредитованные брендом Visit Tatarstan кафе, бары и рестораны продали 87,9 тыс. литров пива, а также 21,1 тыс. эчпочмаков, сообщает «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на Госкомитет по туризму Татарстана.

Ранее ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах — участниках чемпионата мира по футболу. Статистика показала, что наибольший рост операций по картам произошел в Сочи.

АналитикаСпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем