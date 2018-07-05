Средний чек иностранного болельщика в Казани оказался на треть выше чека россиянина

В Казани средний чек иностранного болельщика во время чемпионата мира по футболу составил 2 тыс. рублей. При этом, средний чек российских любителей этого вида спорта оказался меньше — 1,5 тыс. руб.

Всего аккредитованные брендом Visit Tatarstan кафе, бары и рестораны продали 87,9 тыс. литров пива, а также 21,1 тыс. эчпочмаков, сообщает «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на Госкомитет по туризму Татарстана.



Ранее ВТБ провел исследование транзакционной активности клиентов в городах — участниках чемпионата мира по футболу. Статистика показала, что наибольший рост операций по картам произошел в Сочи.