В Татарстане сегодня ожидается гроза и до 29 градусов

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В Татарстане сегодня, 6 июля, ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, ночью в отдельных районах до 22 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем в республике составят от 24 до 29 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах — 24°С—27°С тепла.

Напомним, ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило о грозе и сильном ветре с 22 часов 5 июля до 18 часов 6 июля.