«Башинформсвязь» передала 1 млрд рублей ССБ перед ее продажей МТС за 300 миллионов

ПАО «Башинформсвязь» (входит в структуру «Ростелекома») в прошлом году передало ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (ССБ) более 1 млрд рублей. Через месяц после этого ССБ была продана оператору МТС за 300 млн рублей.

Согласно годовому отчету «Башинформсвязи», в июне 2017 года компания безвозмездно перечислила на счет ССБ более 1 млрд рублей.

«Сделка о внесении безвозмездного вклада в имущество ОАО «ССБ», не увеличивающего его уставный капитал, была закрыта. При ее совершении использовались собственные средства ПАО «Башинформсвязь», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы «Башинформсвязи».

Месяц спустя после перечисления этих средств, в июле прошлого года, компания продала 100% акций оператора ПАО «Мобильные телесистемы». Сумма сделки составила 300 млн рублей.

Агентство отмечает, что выручка ССБ в 2016 году составила 86,5 млн рублей. Чистый убыток компании сократился до 122,3 млн рублей.